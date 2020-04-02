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Fırıntaş’ta somun ekmek ambalaja girdi

İHA

40 yıllık tecrübesiyle Balıkesir halkına sağlıklı ve ucuz ekmek yedirmeyi ilke edinen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İştiraki Fırıntaş, korona virüs (Covid19) salgını önlemleri kapsamında ürettiği diğer ekmeklerde olduğu gibi 350 gramlık somun ekmeği de ambalaja soktu.

Fırıntaş’ta somun ekmek ambalaja girdi

40 yıllık tecrübesiyle Balıkesir halkına sağlıklı ve ucuz ekmek yedirmeyi ilke edinen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İştiraki Fırıntaş, korona virüs (Covid19) salgını önlemleri kapsamında ürettiği diğer ekmeklerde olduğu gibi 350 gramlık somun ekmeği de ambalaja soktu.

Mayasında sağlık var
“Mayasında sağlık var” sloganıyla Balıkesir halkını sağlıklı ve ucuz ekmekle buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, Koronavirüs (Covid19) salgını dolayısıyla aldığı önlemleri artırdı. Son teknoloji araç gereçler kullanılarak el değmeden günlük ortalama 50 bin ekmek üretimi yapılan Fırıntaş’ta artık 350 gramlık somun ekmek de diğer ekmek çeşitleri gibi ambalaja girdi.

Kontrolleri rutin olarak yapılıyor
Balıkesirlilerin sofrasına 40 yıllık tecrübesiyle kaliteli ekmeği ulaştıran Fırıntaş’ta her üretim öncesi mühendisler ve teknikerler tarafından unların ve ekmeklerin kontrolleri rutin olarak gerçekleştiriliyor. Ekmekler, Fırıntaş büfelerinde ve anlaşmalı işletmelerde vatandaşlarla buluşturuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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