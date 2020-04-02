Balıkesir’deki ormanlar gençleşiyor

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir Orman Bölge Müdür yardımcısı Aşkın Ozan Aydın, 2018 yılında tohumlama kesimi yapılan Gelendost Orman İşletme Şefliği ormanlarında teknik incelemelerde bulundu.

Gelendost Orman İşletme Şefliği ormanlarında ki genç fidanları Balıkesir Orman Bölge Müdür yardımcısı Aşkın Ozan Aydın Balıkesir Orman İşletme Müdürü İlker Çeneli ve Gelendost Orman İşletme Şefi Faruk Gediz ile birlikte Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü Gelendost Orman İşletme Şefliği ormanlarında teknik incelemelerde bulundu. Bölge Müdür Yardımcısı Aydın; başarılı çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Genç meşe sahalarında yapılan sıklık bakımı çalışmalarını yerinde inceleyerek dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek bilgiler aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.