Ayvalık'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Sezen Sakarya'nın (53) kullandığı motosiklet ile Çetin Varyer (33) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

2 çocuk babası Sezen Sakarya, dün gece motosikletiyle bekçilik yaptığı Altınova Mahallesi Yorgun Sitesi'ne geldi. Ancak site girişinde bakkal Çetin Varyer'in idaresindeki 10 YD 073 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Sakarya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Çetin Varyer ise, jandarması ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2020-04-02 16:13:22



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