Sokak hayvanlarını unutmuyorlar

Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgını hızlı yayılmaya devam ederken alınan önlemler artırılarak devam ediyor. Önlemler kapsamında her zamankinden daha fazla ihtiyaçları artan sokak hayvanları için Balıkesir'in Edremit Belediyesi ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Korona Virüs salgını nedeniyle boşalan sokaklar ve kapanan restoranlar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına ilk günden bu yana sahip çıkan Edremit Belediyesi ekipleri ilçenin bir çok noktasında yaşam savaşı veren sokak hayvanlarına düzenli olarak kuru mama dağıtımına devam ediyor. Edremit Belediyesi sosyal hesaplarında yapılan açıklamada “Korana virüs salgını nedeniyle boşalan sokaklar, kapanan restoranlar dolayısıyla her zamankinden daha çok bizlere ihtiyacı olan can dostlarımıza mama desteği vermeye devam ediyoruz.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.