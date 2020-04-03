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Balıkesir’de 7 bin gıda işletmesine korona hijyen denetlemesi Dikkat edilmesi gereken altın kurallar hatırlatıldı

İHA

Balıkesir'de alınan korona virüs tedbirleri kapsamında market, şarküteri, unlu mamulleri ve pazaryeri gibi satış işletmeleri hijyen tedbirleri konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipler tarafından denetlendi. İl genelinde 1 Ocaktan bu güne yaklaşık 7 bin adet gıda denetimi gerçekleştirilirken tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Balıkesir’de 7 bin gıda işletmesine korona hijyen denetlemesi Dikkat edilmesi gereken altın kurallar hatırlatıldı

Balıkesir’de alınan korona virüs tedbirleri kapsamında market, şarküteri, unlu mamulleri ve pazaryeri gibi satış işletmeleri hijyen tedbirleri konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipler tarafından denetlendi. İl genelinde 1 Ocaktan bu güne yaklaşık 7 bin adet gıda denetimi gerçekleştirilirken tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de başlatılan uygulamalar Balıkesir’de de sürdürülüyor. Gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüs yayılımının engellenmesi amacıyla devam eden denetimler Balıkesir’de aralıksız devam ediyor. 2020 yılında rutin gıda denetim faaliyetleri kapsamında 1 Ocaktan bu güne yaklaşık 7 bin adet gıda denetimi gerçekleştirilirken, Korona virüs tedbirleri doğrultusunda 20 Mart 1 Nisan 2020 tarihleri arasında Balıkesir’de yaklaşık 750 gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde market, şarküteri, unlu mamulleri ve pazaryeri gibi satış işletmeleri hijyen tedbirleri konusunda bilgilendirildi. Yapılan denetimlerde gıda İşletmelerinde korona virüsten korunmak için 10 altın kuralın yer aldığı broşürler dağıtılarak, işletmelerin bu broşürleri asmaları ve broşürde yer alan kurallara uymaları istendi. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri İl Müdürü Kurtuluş Candan’ın koordinasyonunda vatandaşın güvenli gıdaya erişimi için gıda işletmelerini korona virüs tedbirleri çerçevesinde sık sık denetlenirken, bir yandan da çalışanlar alınacak önlemler konusunda eğitiliyor. Tarım İl Müdürü Candan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yapılan bu denetimlerin daha etkin ve sürdürülebilir olması için vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı ve 0501 174 0 174 Alo Gıda Whatsapp hattına bildirmeleri durumunda, anında değerlendirmeye alınarak Gıda Denetim Ekipleri tarafından çözüme kavuşturulmaya devam ediyor”dedi.

İşletmelere dikkat etmesi gereken altın kurallar hatırlatıldı
Gıda İşletmelerinde korona virüsten korunmak için 10 altın kurala dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kurtuluş Candan bu kuralları başlıklar halinde şu şekilde sıraladı “Personel sağlığına dikkat edin, işletme içerisinde ulaşımı kolay olan yerlere mutlaka dezenfektan koyun, kullanılmayan boş kasa ve ambalaj materyallerini işletmelerinizden uzaklaştırın. Çöplerinizi düzenli periyotlarla iş yerlerinizden uzaklaştırın İşletme içerisinde atık maddelerin birikmesine engel olunmalı rutin periyotlardan daha sık olacak şekilde atıklar uzaklaştırılmalıdır. Ekipmanların bıçak, tezgâh, servis materyali gibi ekipmanlarınızın temizliğine dikkat ederek işletmede kullanılan tüm alet ve ekipmanlar uygun dezenfeksiyon yöntemleriyle sık sık dezenfekte edilmelidir. Toplu tüketim yerlerinde masa, kapı kolu benzerlerinin hijyenine dikkat edilmeli. Ambalajsız gıdaların satışında hijyen kurallarına son derece dikkatli olunmalı. Manavlar ve fırınlar başta olmak üzere ambalajsız ürün satılan işletmelerde hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmek hastalığın yayılmasını önlemek açısından hayati önem taşımaktadır. Eller sık sık yıkanmalı ve koruyucu kıyafetler mutlaka kullanılmalı. İşletmeler sık sık havalandırılmalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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