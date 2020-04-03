Halı ustası 'Evde Kal' çağrısına uydu, işini evine taşıdı Halı tamiri bitince ailecek yemek yapıyorlar

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan İranlı halı tamir ustası Yusuf İrani, korona virüs pandemi salgını nedeniyle yapılan ‘Evde Kal’ çağrısına uyarak, işlerini evine taşıdı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de esnaf ve vatandaşlar bu uyarıları önemli ölçüde dikkate aldı. İthal halı tamircisi olarak bilinen İranlı Yusuf İrani de 'Evde Kal' çağrısına uyarak işini evine taşıdı. Aile boyu halı tamiratı yapan İrani, "Türkiye’de güzel önlemler alınıyor, Evde Kal Türkiyem, bu zorlukları birlikte aşacağız" mesajı verdi.

Dünyaca ünlü Yağcıbedir halılarının, değerli el dokuma ve ipek halıların tamiratını yaparak ihracata katkı sağlayan İrani, korona virüs sebebiyle evde kal çağrısına uyarak çocuklarıyla birlikte işini evden yapıyor. İrani ailesi halı tamir işlerine ara verdiklerinde ailecek yemek yaparak, eğleniyorlar.

Sındırgı Belediyespor Güreş takımında kol bağlayan iki oğlu Ahmet ve Ali ise babalarına yardım etmenin yanında antrenmanlarına evden devam ediyor. Halı tamircisi Yusuf İrani yemek yaparken çektiği videosunda, “Evde kal Türkiyem, evde kalmanın tadını çıkar. Türkiye gerçekten çok güzel önlem alıyor. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, sağlık görevlilerimiz, bütün kamu görevlilerimiz, amirlerimizin memurlarımızın verdiği emeklere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu dönemi atlatacağız. Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş hocamız gerçekten verdiği mücadele ve aldığı tedbirlere canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu dönemi de atlatacağız" şeklinde konuştu.

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