Edremit'te itfaiye ekipleri mahsur kalan hayvanları kurtardı

Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, mahsur kalan kedi, karga ve güvencinleri kurtarma operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde boş kapısı kilitli bir dükkan da mahsur kalan kedinin bağırtılarını duyan çevre esnafı, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Ekipler kedinin kurtarılması için seferber oldu ve ancak kediyi yakalayamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri arka pencere camını açarak tahtadan kedinin çıkabileceği bir yol yaptılar. Kedi oradan çıkıp kaçarak özgürlüğüne kavuştu.

Ardından ise ekipler bir balkona nasıl girdiği belli olmayan bir kargayı, merdivenli itfaiye aracı ile kurtardı. Başka bir olayda ise uzun süredir ulaşılamayan güvercinlerin yardımına da yine itfaiye ekipleri koştu. Vatandaşlar, ekiplere teşekkür ettiler.

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