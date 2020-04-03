Kuzey Ege'de fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgârın; yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak fırtına şekilde eseceği uyarısı yapıldı.
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın Cumartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına, zamanla 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şekline eseceği, fırtınanın; Salı günü (07.03.2020) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği ifade edildi. Uyarıda, “Yaşanması muhtemel deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
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