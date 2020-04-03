Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 18 bin 411 kişi sorgulanmış, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 25 şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.