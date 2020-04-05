Altıeylül Belediyesi Kovid-19 için önlemleri aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altıeylül Belediyesi Kovid-19 için önlemleri aldı

İHA

Dünya üzerinde etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Kovid19'un Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren önlemler almaya başlayan Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde tam anlamıyla korona virüs seferberliği ilan etti.

Altıeylül Belediyesi Kovid-19 için önlemleri aldı

Dünya üzerinde etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen Kovid19’un Türkiye’de ilk görüldüğü andan itibaren önlemler almaya başlayan Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde tam anlamıyla korona virüs seferberliği ilan etti.
Altıeylül Belediyesi olarak tüm birimleriyle korona virüs ile mücadele ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Hasan Avcı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, “Çok mecbur kalmadıkça vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. Yerel yönetimler olarak biz üzerimize düşeni yapıyor, ilçemiz genelinde alınabilecek tüm tedbirleri alıyoruz. Önlem amaçlı kapatılan iş yerlerinin denetimini yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda herhangi bir aksaklık görürlerse 444 06 09 nolu hatta ve 0 533 154 01 01 nolu whatsapp hattımıza başvurabilirler. Devletin tüm kurumları büyük bir uyum içinde koordineli bir şekilde görev başında. Korona virüs mücadelemiz yanında belediyemiz diğer hizmetlerini de aksatmadan sürdürme gayreti içindeyiz” dedi.

Kamuya açık alanlar ve binalar dezenfekte ediliyor
Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinin hemen ardından kamuya açık alanlarda dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerine başladıklarını ifade eden Başkan Avcı, 17 ayrı özel ekiple gece gündüz korona virüs mücadelesini sürdürdüklerini ifade etti. Avcı, “Kamusal açık alanların dezenfekte çalışmaları için özel ekipler kurduk. Altı ayrı ekip sahada gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerimizde bulunan tüm park ve bahçelerin ve bu alanlardaki tüm semt spor sahaları, çocuk oyun gurupları, fitness spor aletleri, oturma bankları gibi ekipmanların dezenfekte çalışmaları belirli periyotlarla yapılıyor. Yine hem merkez hem kırsal mahallelerimizde bulunan, muhtarlık binaları, sağlık ocakları, eczaneler, ibadethaneler, okullar, belediyemiz ana hizmet binası ve diğer hizmet binalarımız, cadde ve sokaklar, ATM’ler, şüpheli hasta taşıyan 112 ambulansları, kamu araçları, öznesi insan olup risk yaratabilecek tüm alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımızı büyük bir özveriyle gerçekleştirdik” dedi.

Belediye kiracılarından geçici bir süre kira alınmayacak
Milletçe birlik ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması gereken bir dönemde olunduğunu ifade eden Başkan Avcı, Altıeylül Belediyesine ait olan iş yerlerinden geçici olarak kira alınmayacağını söyledi. Avcı, “Belediyemiz tarafından kiraya verilen iş yerlerinde kiracı olarak faaliyet gösteren işletmecilerden risk süreci boyunca faaliyetlerine devam edemediği dönemlere ilişkin kira bedellerinin alınmaması/ötelenmesi konularında gerekli çalışmalar başlatılmıştır” dedi.
Ayrıca, nikah hizmetlerinde de değişikliğe gittiklerini belirten Avcı, “Belediyemiz Nikah Salonu evlendirme işlemlerimiz devam ediyor. Tedbir amaçlı olarak nikah sırasında evlenecek olan çiftin yanına resmi olarak gerekli olan iki nikah şahidi dışında misafir kabul etmiyoruz. Nikah salonumuz düzenli olarak her nikah sonrası dezenfekte edilmektedir” diye konuştu.

ALGEM vefa timi sahada
Başkan Hasan Avcı Balıkesir Valiliğinin önderliğinde kurulan VEFA Timi ile koordineli olarak yürütülen 65 yaş üzeri, ihtiyaç sahibi ve kronik rahatsızlığı olup evden çıkmaları sakıncalı olan vatandaşlar için Altıeylül Gelişim Merkezi ALGEM ekipleriyle çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Avcı özellikle ihtiyaç sahibi olmamasına rağmen gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım ulaşmasına engel olan vatandaşları vicdanlarına bıraktıklarını söyledi. Avcı, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir mantığıyla hareket ediyoruz. Bizleri arayıp ihtiyaç sahibi olduğunu beyan eden vatandaşlarımızın evlerine gidip ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. 65 yaş üzeri olup alış verişini karşılayacak kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için ALGEM ekiplerimiz haftanın 7 günü görev başındalar. Ne yazık ki bu durumu suistimal eden vatandaşlarımız da var. İhtiyaç sahibi olmadıkları halde bizi arayıp ekiplerimizin gerçek ihtiyaç sahiplerine ayıracakları zamanı harcıyorlar. Bu durum bizleri çok üzüyor” şeklinde konuştu.

Pazar yerlerinde yeni önlemler
Korona virüs ile mücadele kapsamında özellikle vatandaşın bir arada alışveriş yapmak zorunda olduğu pazar yerlerinde de bir dizi önlemler aldıklarını söyleyen Başkan Avcı şunları söyledi:
“Özellikle pazar yerleri korona virüsün dağılımı noktasında büyük risk oluşturan yerler. Son alınan önlemler dahilinde esnaflarımız arasında mesafeyi arttırdık. Sadece gıda üzerine satış yapan esnaflarımız ile pazar kuruluyor. Son olarak ilçemizin büyük pazarı olan Cumartesi Pazarı’nın daha kontrollü hale getirilmesi ve vatandaşın pazar yerine yığılmasını önleme amacıyla Büyükşehir Belediyemizden Kurtdereli Spor Salonu karşısındaki açık otopark alanını rica ettik. Sağ olsun Yücel Yılmaz Başkanımız bu konuya duyarlı bir şekilde yaklaşıp önerimizi kabul etti. Cumartesi Pazarı'nda giriş çıkışlar kontrollü hale gelecek. Esnaf ve vatandaş sağlığı konusunda azami olarak riskleri ortadan kaldırmış olacağız. Elbette vatandaşlarımızın da tedbirli olarak alışverişe çıkmasını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için bizler 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımızı da aynı bilinçle önce kendi sonra sevdikleri ve diğer insanların sağlığı için bilinçli hareket etmeye, çevrelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye davet ediyorum. İmkanı olan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na da destek olarak birçok ihtiyaç sahibine yardım elini uzatmış olacaktır. Bu kampanya ile toplanan paralar illere aktarılacak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlanacak. İnanıyorum ki milletçe birlik ve beraberlik içinde en az hasarla bu illetten kurtulacağız. Süreç bizim elimizde. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayıp evde kalarak sürece yön vereceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlılara manevi evlat olacaklar
YEREL HABERLER Yaşlılara manevi evlat olacaklar
190 öğrenci Balıkesir'de karantinaya alındı Kıbrıs'ta okuyan 190 Türk öğrenci Balıkesir'de öğrenci yurduna getirilerek karantinaya alındı
YEREL HABERLER 190 öğrenci Balıkesir'de karantinaya alındı Kıbrıs'ta ...
KKTC'deki 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçakla getirildi Öğrenciler Balıkesir'de 14 gün karantinaya alınacak
YEREL HABERLER KKTC'deki 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçakla ...
KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya ...
Pazar girişinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Pazar girişinde sıkı denetim
Oda aidat ödemeleri ekim ayına ertelendi
YEREL HABERLER Oda aidat ödemeleri ekim ayına ertelendi
Edremit'te 10 bin kaçak maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Edremit'te 10 bin kaçak maske ele geçirildi
Yıkım yapan iş makinesi yandaki binanın duvarını deldi Uykularından duvarın çökmesiyle uyandılar
YEREL HABERLER Yıkım yapan iş makinesi yandaki binanın duvarını ...
Sebze pazarlarında koronavirüse dezenfektanlı önlem
YEREL HABERLER Sebze pazarlarında koronavirüse dezenfektanlı önlem
Çatıda sıkışan ebabil kuşunu esnaf kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda sıkışan ebabil kuşunu esnaf kurtardı
Burhaniye pazarından önlemler arttırıldı
YEREL HABERLER Burhaniye pazarından önlemler arttırıldı
Burhaniye’de sosyal destek yardımları ulaştırılmaya başlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de sosyal destek yardımları ulaştırılmaya ...
Sındırgı’da toplu kullanım alanlarına sosyal mesafe etiketi
YEREL HABERLER Sındırgı’da toplu kullanım alanlarına sosyal mesafe ...
(Özel) Kolonya üreticileri istekleri yetiştirmeye çalışıyor Kolonya üreticisi Ömür Yiğit: "Hiç birimiz yalnız değiliz, biz biriz"
YEREL HABERLER (Özel) Kolonya üreticileri istekleri yetiştirmeye ...
Balıkesir-İzmir sınırında geçişler sınırlandırıldı
YEREL HABERLER Balıkesir-İzmir sınırında geçişler sınırlandırıldı
Balıkesir'de kontroller başladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kontroller başladı
Balıkesir Çanakkale il sınırında araç giriş ve çıkışları durduruldu
YEREL HABERLER Balıkesir Çanakkale il sınırında araç giriş ve ...
Balıkesir'e giriş ve çıkışlar kapatıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'e giriş ve çıkışlar kapatıldı
Koronavirüs tedavisi gören CHP'li eski vekil yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören CHP'li eski vekil yaşamını ...
Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı
Polis 7 bin 600 kişiye destek hizmeti verdi Polisten sokağa çıkan yaşlılara 33 bin 300 TL para cezası
YEREL HABERLER Polis 7 bin 600 kişiye destek hizmeti verdi Polisten ...
Eski milletvekili korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski milletvekili korona virüsten hayatını kaybetti
Ayvalık’ta Emniyet tüm gücüyle sahada ve görev başında
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Emniyet tüm gücüyle sahada ve görev ...
(Görüntülü) Anne-babasından ayrı kalan çocukların oyuncak talebini, belediye başkanı karşıladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anne-babasından ayrı kalan çocukların ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X