Yaşlılara manevi evlat olacaklar

Dursunbey Belediyesi Vefa Destek Grubu bünyesinde Gönül Köprüsü Hareketi'ni oluşturan belediye çalışanları, ilçede yaşayan 65 yaş üstü bin 200 kimsesi olmayan yaşlının manevi evladı olacak.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Vefa Destek Masası'na destek olmak ve kimsesi olmayan vatandaşlara ulaşmak amacı ile 'Gönül Köprüsü Projesi hayata geçirildi. Belediye Kültür ve Sosyal İşer Müdürlüğü koordinesinde 40 kişiden oluşan ekip, ilçede bulunan 65 yaş üstü bin 200 kimsesiz vatandaşın bu süreçte manevi evladı olacak. Dursunbey M. Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde kurulan komuta merkezinden yönetilen proje kapsamında 40 belediye çalışanı merkez ve kırsal mahallelerde görev alacak. 13 araçla yürütülecek proje, İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Destek Masası'nın da yükünü almış olacak.

Projenin ilk gününde sahaya çıkan ekipleri ziyaret eden Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ekiplere teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Bahçavan, 13 ekipten oluşan Gönül Köprüsü Projesi'nin ilçedeki bin 200 civarındaki yalnız yaşayan vatandaşa ulaşacağını ve bu vatandaşlara ekiplerin adeta evlatlık yapacağını söyledi. Bu süreçte ekiplerin birçok soru ile karşılaşacağını ifade eden Başkan Bahçavan, bu soruların oluşturulan merkezde cevap bulacağını söyledi. Başkan Bahçavan, "Bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçları olacak. Mutlaka bu süreçte psikolojik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımız da olacak. Bu vatandaşlarımız ile ekiplerimiz iletişim halinde olarak sorun ve taleplerini bizlere iletecekler. Sahada olacak olan ekiplerimiz sosyal mesafeye önem göstererek hemşehrilerimiz ile iletişim kuracaklar. Tarihi bir zaman içerisinden geçiyoruz. Bunlar ileride torunlarımıza, çocuklarımıza anlatacağımız şeyler. ben 57 yaşındayım ve bu yaşıma kadar böyle bir salgın ve teyakkuz hali görmedim. Allah razı olsun devletimiz her türlü önlemi alıyor. Her türlü imkanı seferber edip önümüze koyuyor. İnşallah bu günleri de Allah'ın yardımı ve bizlerin tedbirlere uyarak çok kısa zamanda atlatacağımızı umuyorum. Sahada çalışacak arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Temizkan ise, "Tam olarak bu örnek proje bir gönül alma, dua alma projesi. Bugünlerde bütün birimlerimiz elinden gelen fedakarlığı sergiliyor. Gece 12'den bu yana güvenlik güçlerimiz ve orman ekiplerimiz ilçemiz giriş çıkışlarını kontrol altına aldılar. Bizler de evlerinde kalan ciddi nüfus için bu projelere önem veriyoruz. Biz bu projeyi çift kanat olarak düşünüyoruz. Bunun bir kanadı da bilindiği gibi Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde öğretmenlerimiz de evlerinden yaşlı vatandaşlarımızı arayarak terapi desteği ve rehberlik hizmeti veriyorlar. Bu projedeki ekiplerimiz de saha içinde vatandaşlarımızla sosyal mesafeyi koruyarak iletişim halinde olacaklar. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Belediye Başkanımıza Vefa Destek grubumuza vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum" dedi.

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