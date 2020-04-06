Ayvalık Belediyesi maske üretimine geçiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, maske sıkıntısına çözümü kendi bünyesinde çözümlüyor.

Bu kapsamda; belediye öncülüğünde oluşturulan Mahalle Evlerinde üretime geçmesi beklene maske üretimi için uygun malzemelerin teminin beklendiği öğrenildi.

Maske üretimi için malzeme tedariğinin tamamlandığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “06.05.2020 tarihinden itibaren kendi maskemizi mahalle evlerimizde üreterek öncelikle alışveriş yapılan ve kalabalık olan yerlere daha sonra da Ayvalık’ta yaşayan herkese ulaştırmaya çalışacağız” dedi.

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