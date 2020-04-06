Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'de Edremit Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçedeki 14 noktaya dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.<br>Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemler artıyor. Bu kapsamda Edremit Belediyesi'nce belediye hizmet binası, kaymakamlık, belediyenin mahalle temsilcilikleri ile personel yoğunluğunun olduğu birimlerin girişlerine dezenfeksiyon kabinleri yerleştirildi.<br>Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Dezenfeksiyon sistemlerini Edremit´te 14 noktada hizmete soktuk. Bu oldukça önemli bir tedbir. Dışarıdan gelen insanlar belediyeye girmeden önce ciddi bir şekilde; bütün vücudu, elbiseleriyle birlikte dezenfekte oluyorlar. Dolayısıyla bu virüsün yayılma hızını önemli ölçüde etkileyecek. Belediyemize, kaymakamlığımıza ve özellikle belediye çalışanlarının yoğun olduğu; fen işleri, park ve bahçeler ve temizlik işlerinin olduğu alanlara da kurduk ki, personelimiz de her gün bu dezenfeksiyon cihazlarından geçerek ve dezenfekte olarak sizlere hizmet vermeye devam edecekler. Koronavirüs önlemleriyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Sevgili Edremitliler; Siz evde kalın, gerisini biz hallederiz" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-04-06 15:59:32<br>

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