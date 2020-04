Karesi Dost elini uzatıyor Dinçer Orkan: Onlar Bize Emanet

Yeni tip korona virüs salgını riski nedeniyle kentte tüm önlemleri alan Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesinde önemli bir rol üstlenen kafe ve restoranların hastalık riskine karşı kapanması nedeniyle mama dağıtımlarını sıklaştırdı.

Mama noktaları sıklaştırıldı

Karesi Belediyesi, Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatlarıyla kentteki korona virüsle mücadele çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Kentte çalışmalar devam ederken devletin aldığı tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde sokaklardaki insan sayısı da azaldı. Bu noktada sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçen Karesi Belediyesi, ilçede bulunan tüm mama kaplarının kontrolünü gerçekleştirerek mama takviyesine başladı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan da Ege Mahallesi’ndeki çalışmalara katılarak beslenme odaklarına sokak hayvanlarının mamasını kendisi koydu. Başkan Orkan, gün içinde gerçekleştirilecek çalışmalarda ekiplere kolaylıklar dilerken, konuya hassasiyetle yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Orkan: dost elimizi can dostlarımıza uzatıyoruz

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada korona virüs ile mücadelede sokaktaki dostların unutulmadığını, normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte ekipler tarafından daha sıklıkla yapılacağını söyledi. Orkan, “Korona virüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Yunus Emre'nin “yaratılanı severim yaratandan ötürü” şiarıyla dost elimizi can dostlarımıza uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz, mama bulunmayan noktalara takviye yapıyoruz, bunları elimizden geldiğince de denetleyeceğiz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşehrilerimiz bizleri lütfen 444 99 10 numaralı çağrı merkezimizden bilgilendirsin” dedi.

