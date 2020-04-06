Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

DHA

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesinde, belediye ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı. Koronavirüs insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması, lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulamamaya başladı. Birçok belediye gibi Karesi Belediyesi de sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına mama bırakmayı sıklaştırdı. Sokak...

Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesinde, belediye ekipleri, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı.<br>Koronavirüs insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaması, lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulamamaya başladı. Birçok belediye gibi Karesi Belediyesi de sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına mama bırakmayı sıklaştırdı. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçtiklerini söyleyen Karesi Belediyesi Belediye Başkanı AK Parti'li Dinçer Orkan, ilçede bulunan tüm mama kaplarının kontrolünün ilgili ekip tarafından yapıldığını belirtti.<br>Çalışmalara katılan ve personele yardım eden Başkan Orkan, normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte ekipler tarafından daha sık yapılacağını vurgulayarak şöyle konuştu:<br>"Koronavirüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severim yaratandan ötürü' şiarıyla dost elimizi can dostlarımıza uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz, mama bulunmayan noktalara takviye yapıyoruz, bunları elimizden geldiğince de denetleyeceğiz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşehrilerimiz bizleri lütfen çağrı merkezimizden bilgilendirsin."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-04-06 19:02:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle ...
(Görüntülü) Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon  
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon  
Karesi’den Küçük-San’a çıkarma Başkan Orkan: “Evde Kal” çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Karesi’den Küçük-San’a çıkarma Başkan Orkan: “Evde ...
Burhaniye’de belediye kendi imkanlarıyla dezenfektan tüneli yaptı
YEREL HABERLER Burhaniye’de belediye kendi imkanlarıyla dezenfektan ...
Edremit Belediyesi dezenfeksiyon kabinleri kurdu
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi dezenfeksiyon kabinleri kurdu
Karesi Dost elini uzatıyor Dinçer Orkan: Onlar Bize Emanet
YEREL HABERLER Karesi Dost elini uzatıyor Dinçer Orkan: Onlar Bize ...
Dursunbey polisinden 'evde kal' klibi
YEREL HABERLER Dursunbey polisinden 'evde kal' klibi
Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini
YEREL HABERLER Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon kabini
(Görüntülü) Burhaniye'de arıcılardan uygulama yapan polislere ballı destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burhaniye'de arıcılardan uygulama yapan ...
(Görüntülü) Şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen'den koronavirüs fırsatçılarına klipli tepki
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şair ve ses sanatçısı Abdurrahman ...
Ayvalık’ta Perşembe günleri kurulan Kuzey Ege’nin en büyük semt pazarı salgın süresince kurulmayacak
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Perşembe günleri kurulan Kuzey Ege’nin en ...
Burhaniye´de arıcılardan uygulama yapan polislere ballı destek
YEREL HABERLER Burhaniye´de arıcılardan uygulama yapan polislere ...
Balıkesir’de arıcılardan görev yapan polislere ballı destek
YEREL HABERLER Balıkesir’de arıcılardan görev yapan polislere ballı ...
Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi 'Evde kal' çağrısına fiziksel engelli Gamze Padem de destek vermek için klipte rol aldı
YEREL HABERLER Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' ...
Burhaniye’de 6 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de 6 bin maske dağıtıldı
(Görüntülü) Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ve tulum üretti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ...
Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi
YEREL HABERLER Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' ...
Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ve tulum üretti
YEREL HABERLER Belediye malzeme sağladı, kadınlar maske ve tulum ...
Balıkesir'de polis son 1 ayda 87 silah yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis son 1 ayda 87 silah yakaladı
Kazdağları’nda koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER Kazdağları’nda koronavirüs tedbirleri
Ayvalık’ta pazarda maskesi olmayanlara maske dağıttılar
YEREL HABERLER Ayvalık’ta pazarda maskesi olmayanlara maske ...
Ayvalık Belediyesi maske üretimine geçiyor
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi maske üretimine geçiyor
Üniversitede hafta sonu mesai yaptılar 1000 adet siperli maske ürettiler
YEREL HABERLER Üniversitede hafta sonu mesai yaptılar 1000 adet ...
Edremit Belediyesi vatandaşa ücretsiz maske dağıttı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi vatandaşa ücretsiz maske dağıttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X