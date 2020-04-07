Balıkesir'de 9 bin 850 adet kaçak maske ele geçirildi Balıkesir'de korona fırsatçılarına geçit verilmiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Sağlık Bakanlığı onayı alınmaksızın kaçak olarak üretildiği ortaya çıkan 9 bin 850 adet kaçak maske ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan aramada halk sağlığını tehdit eden, yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edilen 9 bin 850 adet tıbbi koruyucu maske ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, A.K. isimli şahsın Sağlık Bakanlığı onayı ve yetki belgesi olmadan, Covid19 salgını nedeniyle stokçuluk ve fırsatçılık yaparak haksız rekabet ve fahiş fiyatlı maske satışı yaptığı bilgisi alındı. Olayla ilgili Edremit Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Altınoluk Mahallesi'nde bir depoda yapılan arama neticesinde 9 bin 850 adet markası ve faturası bulunmayan, naylon poşetler içerisinde muhafaza edilmiş cerrahi maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli şahıs cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı ve hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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