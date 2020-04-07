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Balıkesir’de 20 ilçede etkin mücadele Balıkesir Büyükşehir, koronavirüse karşı var gücüyle çalışıyor

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin her yerinde KOVİD19 ile etkin mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını 20 ilçe belediyesiyle iş birliği içinde koordineli bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Büyükşehir'in malzeme ve ekipman desteğiyle il genelinde 125 ekip var gücüyle aralıksız çalışıyor.

Balıkesir’de 20 ilçede etkin mücadele Balıkesir Büyükşehir, koronavirüse karşı var gücüyle çalışıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin her yerinde KOVİD19 ile etkin mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını 20 ilçe belediyesiyle iş birliği içinde koordineli bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Büyükşehir’in malzeme ve ekipman desteğiyle il genelinde 125 ekip var gücüyle aralıksız çalışıyor.
Balıkesir’in 20 ilçesinde koronavirüs salgını ile mücadele, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi; ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere şehirdeki tüm paydaşlarla işbirliği halinde etkin bir şekilde süreci yönetiyor. Halkın sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla şehrin her noktasında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi; tüm ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve hastanelere de malzeme ve ekipman desteğinde bulunuyor.
Bu kapsamda; 7 bin 500 tulum, 350 koruyucu gözlük, 250 bin maske, 350 bin eldiven, 3 bin 500 ton yüzey dezenfektanı, 10 bin litre el dezenfektanı, 7 atomizer, 203 sırt pompası, 2 bin 850 FFP2 maske ve 100 ateş ölçer dağıtımı yapıldı.

Saha ekipleri aralıksız çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi 20 ilçede; yollarda, camilerde, kurumlarda, parklarda, otogarlarda, otobüslerde, bankamatiklerde, kısacası şehrin her noktasında insan sağlığına herhangi bir zararı olmayan ürünlerle 7/24 dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından meydanlarda maske ve eldiven dağıtımı yapılıyor.

Vatandaşa tam destek
Belediye ekipleri düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel gıda maddelerinin yer aldığı ihtiyaç kolileri ve sosyal yardım kartları ile destek veriyor. İl ve ilçe girişlerinde ateş ölçümü yapan polis ekiplerine de destek veren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri aynı zamanda 444 40 10 numaralı Büyükşehir Çağrı Merkezi’ne gelen taleplerle KOVİD19 tehlikesine karşı evlerinde bulunan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların; eczane, fatura ödeme, banka işlemleri gibi taleplerini de aksatmadan yerine getiriyor.

125 ekip sahada
Büyükşehir Belediyesi 55, ilçe belediyeleri ise 70 olmak üzere toplam 125 ekip ile sahada olduklarını kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçe ve kamu kurumlarıyla işbirliği halinde bu süreci en kısa sürede atlatacaklarını söyledi.
“Bu zor süreci yenebilmek adına, büyük bir gayret içerisindeyiz.” diyen Başkan Yılmaz, şehrin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm birimlerle gece gündüz mesai harcadıklarını ifade etti.

Her talep değerlendiriliyor
444 40 10 Çağrı Merkezi ile gün içerisinde gelen talepleri değerlendirerek en kısa sürede çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Belediye olarak her konuda hemşehrilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim için en önemli şey halkımızın sağlığı. Bunun için Valiliğimiz ve ilgili kurumlar başta olmak üzere 20 ilçemizle iş birliği içerisinde 7 gün 24 saat sahadayız. Herkes müsterih olsun, gereken tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, mecbur olmadıkları takdirde dışarıya çıkmamaları. #EvdeKalBalıkesir, diyerek bu günleri en az hasarla atlatmak için vatandaşlarımız için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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