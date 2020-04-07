Balıkesir’de sokaklar boş kaldı

Dünyada etkisini gösteren korona virüs dolayısıyla Türkiye’de başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Balıkesirliler uydu. Şehrin en işlek caddelerindeki sakinlik ve sessizlik dikkat çekerken, vatandaşların mesai günü olmasına rağmen sokağa çıkmadığı görüldü.

'Evde Kal' çağrısına uyan Balıkesir’de sessizlik hakim. Şehrin en işlek caddeleri olan Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri sakinliği ile dikkat çekerken, işleri dolayısıyla dışarıya çıkan az sayıda vatandaş göze çarptı. Ara sokaklar tamamıyla boş kalırken, şehrin merkezinde olan Ali Hikmet Paşa Meydanı ise güvercinlere kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.