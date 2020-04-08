(Özel) Dezenfektan, koruyucu siperlikten ve sonra tulum üretimi Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Dezenfektan, koruyucu siperlikten ve sonra tulum üretimi Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum

İHA

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Covid19 bulaşıcı hastalığı ile ilgili sağlık çalışanlarına yönelik desteğini artarak devam ettiriyor. Covid19'la mücadele kapsamında gece gündüz cansiperane çalışan sağlık çalışanlarına dezenfektan ve koruyucu siper üreten İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kez de sağlık kuruluşlarından gelen talep üzerine koruyucu tulum üretimine başladı.

(Özel) Dezenfektan, koruyucu siperlikten ve sonra tulum üretimi Halk eğitimden, sağlık çalışanlarına koruyucu tulum

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Covid19 bulaşıcı hastalığı ile ilgili sağlık çalışanlarına yönelik desteğini artarak devam ettiriyor. Covid19’la mücadele kapsamında gece gündüz cansiperane çalışan sağlık çalışanlarına dezenfektan ve koruyucu siper üreten İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kez de sağlık kuruluşlarından gelen talep üzerine koruyucu tulum üretimine başladı.
Balıkesir Altıeylül Halk Eğitim Merkezi’nde kurulan atölyede gönüllü olarak bir araya gelen idareci, öğretmen ve kursiyerler Balıkesir Şehir Hastanesinden temin edilen cerrahi ameliyatlarda kullanılan kumaşı koruyucu tuluma dönüştürüyor. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız Altıeylül Halk Eğitim Merkezi’ndeki koruyucu tulum üretimi ile Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan koruyucu siper atölyelerini ziyaret ederek, gönüllü çalışan idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Korona virüs salgınının Türkiye’de ilk görülmesiyle birlikte kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Korona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün öğretmenlerimizle, idarecilerimizle sağlık çalışanlarımıza ve devlet güçlerimize katkı sunmak amacıyla sahadayız” diye konuştu.

“15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretildi”
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk olarak dezenfektan üretimiyle işe başladığını kaydeden Yakup Yıldız, “İlk hafta Bandırma Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde dezenfektan üretimiyle bu çalışmalara başladık. İlimizin ve çevre illerin dezenfektan ihtiyacının büyük bir kısmını Bandırma Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde karşılamış olduk. İlimizdeki okullarımız, çevre illerdeki okullar, Büyükşehir Belediyemiz, Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Garnizon Komutanlığımızın dezenfektan ihtiyacının büyük bir kısmı bu okulumuzdan karşılanmış oldu. 15 gün içerisinde 100 tonun üzerinde dezenfektan üretimi gerçekleştiren Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin değerli idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Binin üzerinde maske sağlık çalışanlarına teslim edildi”
İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu siper üretimi konusunda da çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Yakup Yıldız, “İlerleyen günlerde Sağlık İl Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda maske üretimine başladık. Hem Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyemizde, hem Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezimiz başta olmak üzere Ayvalık, Burhaniye, Bandırma Bilim ve Sanat Merkezlerimizde ve okullarımızın atölyelerinde üretilen binin üzerinde üretilen maskeleri Sağlık İl Müdürlüğüne teslim ettik” dedi.

“Sağlık çalışanlarının tulum ihtiyacını karşılıyoruz”
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız dezenfektan ve koruyucu siper üretiminin ardından koruyucu tulum üretiminin başladığını belirterek, “Son olarak Sağlık İl Müdürlüğümüzün bizden koruyucu tulum üretimi talepleri vardı. Onun da gerçekleştirilmesi noktasında Altıeylül Halk Eğitim Merkezimiz ile Sağlık İl Müdürlüğümüz arasında gerçekleştirilen anlaşma sayesinde bugün bunların üretiminin gerçekleştirildiği ortamdayız. Ben büyük fedakarlıklar göstererek bugün burada olan değerli öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hastanelerimizin, sağlık çalışanlarımızın diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir diğer teşekkürü de bu maskelerin üretiminde ihtiyacımız olan kimi malzemelerin temini noktasında bizlere katkılarını esirgemeyen Balıkesir Organize Sanayi Bölgemizin değerli idarecilerine teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

"Malzeme onlardan emek bizden”
Tulum üretiminin gerçekleştirildiği Altıeylül Halk Eğitim Merkezi’nin müdürü Süreyya Eray yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:
“Tüm dünyanın ve ülkemizin Covid19 bulaşıcı hastalığıyla uğraşmaya başladığı günden bu yana biz usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz, öğretmen arkadaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz, bugüne kadar ekmeğini yediğimiz devlete bugün borcumuzu ödeme zamanı diyerek hep birlikte el ele verdik. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanemizin Başhekimi Ozan Bey’in talepleri üzerine, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle birlikte kumaşlarını oradan temin ettik. Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün de tüm temizlik malzemelerini karşılamasıyla birlikte bize düşen yalnızca el emeğimizi, göz nurumuzu ortaya koymaktı. Büyük bir mutluluk içindeyiz bütün arkadaşlarımızla birlikte. Şimdilik 1520 kişilik grup halinde çalışıyoruz. Ama bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Devlet Hastanemizden de gelen talepler oldu. Tamamen gönüllülük esasıyla malzeme onlardan, emek bizden. Biz bu işi sonuna kadar bu büyük savaşta ön cephede yer alan sağlık çalışanlarımızın biz de arkasında bir nebze onlara destek olmak için elimizden ne gelirse gecegündüz ekibimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz.”

"İşe yaramak ve bir şey başarmak bizi mutlu ediyor”
Koruyucu tulum üretiminde gönüllü çalışan Halk Eğitim Merkezi Giyim Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Bircan Akdeniz de yaptıkları çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akdeniz, “Heyecandan sabaha kadar uyuyamıyoruz, buraya gelip üretime bir an önce başlayabilelim diye. Çok heyecanlıyız. Yani desteğimiz olabilsin, sağlık çalışanlarımızın yanında, devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek için yapabildiğimiz bir şey bu. Bu işi yaptığım için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Başarma duygusunu da burada başardığımız için bizi esas mutlu eden de bu herhalde. İşe yaramak ve bir şey başarmak bizi heyecanlandıran birazda bu” diye konuştu.

Ramazan Durmuş: “Günlük 50 koruyucu siper üretimimiz var”
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kurduğu atölyede gönüllü olarak çalışan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ramazan Durmuş ise koruyucu maske üretimi konusunda yaptığı açıklamada, “Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde “Tasarımdan Üretime” projesi kapsamında oluşturduğumuz atölyede siper üretimine başladık. Sağlık çalışanlarının talebi üzerine bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Burada 15 tane yazıcımız var ve her yazıcıda 5 saat süren siper üretimi için dönüşümlü olarak İlçe Milli Eğitimde görevli arkadaşlarımızla 5 saatte bir gelip siperleri alıyoruz. Günlük 50 siperlik üretim kapasitemiz var. Ve burada yine arkadaşlarımızla birlikte montajını yapıp hastanelerimize teslimatı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de korona virüs denetimleri devam ediyor Market ve fırınlar virüse karşı denetleniyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de korona virüs denetimleri devam ...
Şahika Ercümen evde kalarak yeni dünya rekoru denemesine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şahika Ercümen evde kalarak yeni dünya rekoru ...
Kepsut'ta virüs için maske üretimi
YEREL HABERLER Kepsut'ta virüs için maske üretimi
Dursunbey'de caddeler sessiz
YEREL HABERLER Dursunbey'de caddeler sessiz
Balıkesir’de sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de sokaklar boş kaldı
Burhaniye’de sebze meyve dikimine başlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de sebze meyve dikimine başlandı
Kepsut Belediyesi can dostlarını unutmadı
YEREL HABERLER Kepsut Belediyesi can dostlarını unutmadı
Balıkesir’de 20 ilçede etkin mücadele Balıkesir Büyükşehir, koronavirüse karşı var gücüyle çalışıyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de 20 ilçede etkin mücadele Balıkesir ...
Kaymakam Öner, Pazar denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Öner, Pazar denetledi
İvrindi´de dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu
YEREL HABERLER İvrindi´de dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu
Erdek´te korkutan yangın
YEREL HABERLER Erdek´te korkutan yangın
Balıkesir'de 9 bin 850 adet kaçak maske ele geçirildi Balıkesir'de korona fırsatçılarına geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de 9 bin 850 adet kaçak maske ele ...
Türk Kızılayı Edremit Şubesi yardımlara devam ediyor
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Edremit Şubesi yardımlara devam ediyor
Edremit’te Psikososyal Destek Danışmanlık Hattı hizmete girdi
YEREL HABERLER Edremit’te Psikososyal Destek Danışmanlık Hattı ...
Balıkesir'de Korona virüs tedbirleri gözden geçildi Otoyolda Savaştepe ve Susurluk gişeleri kapatıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Korona virüs tedbirleri gözden ...
(Görüntülü) Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını ...
Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
(Görüntülü) Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle ...
(Görüntülü) Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon  
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon  
Karesi’den Küçük-San’a çıkarma Başkan Orkan: “Evde Kal” çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Karesi’den Küçük-San’a çıkarma Başkan Orkan: “Evde ...
Burhaniye’de belediye kendi imkanlarıyla dezenfektan tüneli yaptı
YEREL HABERLER Burhaniye’de belediye kendi imkanlarıyla dezenfektan ...
Edremit Belediyesi dezenfeksiyon kabinleri kurdu
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi dezenfeksiyon kabinleri kurdu
Karesi Dost elini uzatıyor Dinçer Orkan: Onlar Bize Emanet
YEREL HABERLER Karesi Dost elini uzatıyor Dinçer Orkan: Onlar Bize ...
Dursunbey polisinden 'evde kal' klibi
YEREL HABERLER Dursunbey polisinden 'evde kal' klibi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X