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Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı

İHA

Erdek'te ambulansa yol vermek isteyen sürücü panik yapınca aracıyla önce bariyere ardından park halindeki araçlara çarptı.

Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı

Erdek’te ambulansa yol vermek isteyen sürücü panik yapınca aracıyla önce bariyere ardından park halindeki araçlara çarptı.
Erdek ilçesi Okul Caddesi’nde meydana gelen kazada, ambulansa yol vermek isteyen kimliği öğrenilemeyen bayan araç sürücüsü önce demir bariyerlere, ardından park halindeki otomobillere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre; 06 AN 5750 plakalı araç sürücüsü okul caddesinde seyir halinde giderken, arkasından gelen ambulansa yol vermek istedi. Bir anda panik yapan bayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, önce yol kenarında bulunan demir bariyerlere, ardından park halinde bulunan iki araca daha çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazanın ardından olay yerine gelen polis tutanak tutarken, kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden çekilerek trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

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