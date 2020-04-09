Bandırma'da 3 bin 400 kişiye sosyal yardım desteği

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs sebebiyle sosyal yardımlaşma vakfında kaydı bulunan 3 bin 400 kişiye bin'er TL'lik sosyal yardım desteği ulaştırılıyor.

Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına kayıtlı olarak çeşitli ihtiyaç sebepleri ile düzenli yardım alan kişilere verilen bin'er TL'lik sosyal yardım desteklerinin dağıtımının ilk fazı Bandırma'da tamamlanıyor. Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ev adreslerine ulaştırılan yardımlar neticesinde toplamda 3 bin 400 kişiye destek sağlandığını ifade ederek, eski yeşil karta tabi olan, vakıftan bir kez bile olsun yardım alan ve evde bakım ödemesi alan bin 850 kişiye daha cuma günü ödemelerinin adreslerine yapılacağını belirtti.

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha dağıtılacak bin'er liralık nakdi desteğin de önümüzdeki günlerde çalışmalarını başlatacaklarını ifade ederek, "Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek. 3. faz sosyal yardımlar için de hazırlıklar başladı 3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular eDevlet üzerinden yapılacak. Korona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" dedi.

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