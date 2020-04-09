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Büyükşehir'den Bandırma'da maske dağıtımı

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs sebebiyle ülke genelinde ücretli satışı yasaklanan maskeler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Büyükşehir'den Bandırma'da maske dağıtımı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs sebebiyle ülke genelinde ücretli satışı yasaklanan maskeler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılmaya başlandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi korona virüs sebebiyle Bandırma'da ücretsiz maske dağıtımına başladı. Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin de ekiplere yardımcı olduğu maske dağıtımları ilk etapta esnaflara hitap ediyor.
Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, "Salgın sebebiyle Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın kararı doğrultusunda ülkemiz genelinde market ve pazar yerleri başta olmak üzere vatandaşların toplu şekilde bulunduğu yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Eczanelerde ve internet üzerinde de parayla satışı yapılan maskelerin parayla satılmasına da yasak getirilmesi ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz tarafından Bandırma'ya gönderilen çok sayıda maske esnaflarımızdan başlamak üzere Bandırma halkımıza dağıtılmaya başlandı. Bizler de ekip arkadaşlarımızla dört bir koldan çalışarak bir an önce bu dağıtımı tamamlamak için çaba sarfediyoruz" dedi.
Bandırma'daki tüm cadde ve sokaklarda bulunan esnaflara dağıtımına başlanan maskeler nedeniyle Bandırmalı esnaflar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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