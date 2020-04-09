Karesi'de korona virüs salgınına ait alınan tedbirler açıklandı

Karesi Belediyesi Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı personeli ve Karesi ilçesinde yaşayan vatandaşları hastalıktan korumak adına bir çok önlem aldı. Karesi Belediyesi vatandaşlarla sürekli iletişim halinde ve yakın temasta bulunma durumu olan belediye personeline yönelik, korona virus ( Covid19 ) salgını hakkında belediye bünyesinde bulunan hekim tarafından bilgilendirici eğitimler düzenlendi.

Karesi Belediyesi personeline yeterli sayıda maske, eldiven, gözlük, kolonya, dezenfektan ve iş tulumu gibi malzemelerin tedariki sağlayarak, yeni ihtiyaç olması durumunda tedarik etti. Belediyeye ait tüm hizmet binalarının muhtelif yerlerine el dezenfektan cihazları yerleştirdi. Belediye hizmet binasının giriş katında vatandaşların başvurularına yönelik tüm müdürlüklerden görevlendirilen personellerin yer aldığı çözüm merkezi oluşturulup, vatandaşların bina içersin de ki dolaşımları engellendi. Çözüm merkezimizde çalışan personelin sağlığını korumak için banko önlerine şeritleme ve plexiglass yapıldı. Belediye hizmet binasına girişlerde vatandaşların ve personelin temassız ateş ölçümü yapılıyor.

"Vatandaşlara yardım için ekipler oluşturuldu"

Karesi Belediyesi açıklamaların devamında korona virüse karşı yapılan çalışmaları maddeler halinde sıraladı. Karesi Belediyesi evden çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerin ve kimsesi olmayan vatandaşların pazar ve market alışverişi ve maaş çekme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Karesi Kaymakamlığı ve Karesi Belediyesi arasında işlemlerin daha hızlı ilerlemesini sağlayabilmek amacı ile entegre uygulama kuruldu. Bu uygulama ile belediye personeli vatandaşların ihtiyaçlarını daha hızlı tespit ederek karşılanmasını sağladı. Bu uygulamaya istinaden Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, Çağrı Merkezi personeli ve 4 şoför personelin katılımı ile bir ekip oluşturuldu.

"Pazar yerlerinde gereken önlemler alındı"

Karesi Belediyesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde de gereken önlemleri aldı. Karesi Belediyesi toplam 11 Adet açık ve kapalı semt pazarlarımızda genelge kapsamında tedbirler alınmış olup; pazar alanlarına kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için pazar çevresi bariyerlerle kapatılarak, kontrolsüz giriş ve çıkışlar engellendi. Pazar alanında yoğunluk oluşturmamak adına giriş ve çıkış için koridorlar oluşturuldu. Pazar alanına gelen her vatandaşa maske dağıtımı yapıldı. Pazar alanında sergi, tezgah araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirildi ve Pazar alanı içersin de bulunan esnaf sayısının 2 katı kadar vatandaş alındı. Karesi'de ki pazar yerlerine pazar kurulduğu günlerde taşınabilir hijyen noktası oluşturuldu.

"Karesi Belediyesi sosyal yardım ve ekipman dağıtımı yapıyor"

Karesi Belediyesi bugün itibarıyla; 853 Aileye Sosyal Yardım Kartları ve Vefa Destek Projesi kapsamında da 130 Aileye Sosyal Yardım Kartı evlerine teslim etti. 335 Ailenin market ihtiyacı karşılandı. 5 aileye kömür desteği sağlandı. Karesi İlçesinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için bugüne kadar 205 TON Yüzey dezenfektanı kullanıldı. Vatandaşlara 38 bin 500 Adet maske dağıtımı yapıldı. Bin 250 KG el dezenfektanı, 12 bin 800 adet eldiven ve Balıkesir Devlet Hastanesi Acil Bölümüne; 200 Adet N95 tipi maske ve 120 Adet koruyucu tulum verildi. Karesi Belediyesi olarak; Korona virus ( Kovid19 ) salgını kapsamında bakanlıklar, valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle koordineli 24 saat esasına göre iş ve işlemlerimiz devam etmektedir denildi.

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