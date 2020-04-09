Almanya’dan Ayvalık ve Burhaniye’de barakalarda yaşayanlara şefkatli destek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapmış olduğu çalışmalarla gönüllerde taht kuran Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne, Almanya’nın Münih kentinde faaliyet gösteren Flughafenverein München E.V.Derneği’nin Başkanı Thomas Bihler ile bu derneğe ekonomik katkılar veren bir turizm firmasını Ceosu Selçuk Turhan tarafından destekler sürüyor.

Korona virüsünün tüm dünyayı ve Türkiye’yi de etkisine aldığı bu günlerde Ayvalık’ta ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımlarına hız veren Şefkat Evleri Derneği’ne bir destek de Almanya’dan geldi.

Almanya’nın Münih kentinde toplumsal yardım faaliyetleri yürüten Flughafenverein München E.V.Derneği’nin Başkanı Thomas Bihler, Ayvalık ve Burhaniye’de yaşayan özellikle baraka ve çadırlarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan vatandaşlara erzak paketleri dağıtılmak üzere Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’ne 3 bin euro gönderdi.

Hemen harekete geçen Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı öncülüğündeki dernek yönetimi; gelen parayla hazırlattığı 200 erzak paketi ve temizlik malzemelerini hummalı bir çalışmayla Ayvalık ve Burhaniye’de çadır ve barakalarda yaşayan ailelere ulaştırdı.

Flughafenverein München E.V.Derneği’nin ekonomik desteğiyle gerçekleştirdikleri erzak dağıtımının en çok ihtiyaç sahibi olan ve iptidai koşullarda yaşamak zorunda olan insanlara ulaştırmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, son derece mutlu olduğunu söyledi.

Flughafenverein München E.V.Derneği’nin Başkanı Thomas Bihler’in sıklıkla Ayvalık’taki ihtiyaç sahiplerine gıda, kömür, tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılmasında kendilerine ciddi katkılar verdiğini belirten Başkan Cavlı, “Sağolsun Thomas ve ekibi sayesinde 200 ihtiyaç sahibi ailenin daha tencereleri kaynadı ve karınları doydu. Allah onlardan binlerce kez razı olsun” diye konuştu.

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