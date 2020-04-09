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Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira para cezası

İHA

Balıkesir'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira para cezası kesildi.

Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira para cezası

Balıkesir'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesi Kozpınar Mahallesi’nde B.Ö. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı kahvehanede kumar oynandığı bilgisi alan jandarma ekipleri sivil ekip oluşturarak kumar oynanan yere baskın düzenledi.
Jandarma ekipleri kapatılan kahvehanede yaptıkları kontrolde, halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunan İ.Y., S.B., E.Ö., E.C., Y.B., A.M.Ö., Ö.G. ve B.Ö. isimli şahıslara "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aykırı hareket etmek" ve "kumar oynamak" fiillerinden toplamda 35 bin lira idari para cezası kesildi.
Bu olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla kahvehane işletmecisi B.Ö. isimli şüpheli hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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