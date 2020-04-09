Sigara izmariti kamyoneti yaktı

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"Bu gidiş gidiş değil"

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde sigara izmariti park halindeki kamyonetin yanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Cannetayağı Mahallesi Sulu Sokak’ta meydana geldi. Mehmet A.’ya ait 10 RE 382 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangına sigara izmaritinin neden olduğu ileri sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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