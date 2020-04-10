Çuha çiçeğini izinsiz toplayana ceza

Kepsut'ta jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri toplanması yasak olan Çuha çiçeğini toplayan 1 kişiyi yakaladı.

Toplanması yasak olan Çuha çiçeğini toplarken Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan bir kişiye toplamda 308 lira ceza kesildi. Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükkatrancı Mahallesinde M.K. adlı bir kişinin Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından toplatılması yasaklanan ve izne tabi olan ilaç sanayinde kullanılan 280 kg Çuha çiçeğin ormandan topladığı ve bu çiçekleri sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine Büyükkatrancı Mahallesine giden Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kepsut Orman İşletme Şefliği ekipleri, Çuha çiçeği toplayan M.K.'ye "6831 sayılı orman kanununa muhalefet" suçundan 308 lira idari para cezası verdi. Ele geçirilen çuha çiçekleri Kepsut Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.

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