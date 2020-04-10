Ayvalık'ta pazarlara dezenfektan tüneli

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde pazar yerlerine dezenfektan tüneli konuldu.

Dezenfektan tüneli ünitelerinden satın alıp ilçe genelindeki belirlenecek noktalarda kullanmak isteyen Ayvalık Belediyesi, bu üniteleri kendi bünyesinde üretme kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ünlü şair Behçet Necatigil’in aynı adı taşıyan “Çaresizseniz, çare sizsiniz” mısraını hatırlatarak, “Belediyelerin ekonomik anlamdaki durumu belli. Tabii ki çaresiz değiliz. Ama dünyayı ve ülkemizi hiç beklenmedik bir anda yakalayan Kovit 19 salgınına karşı kullanılması gereken dezenfektan sistemlerinin yüksek fiyatları elbette bütçelerimizi zorluyor. Baktık ki bu sistem çok zor değil; belediyemiz bünyesinde makine mühendisleri, kimya mühendisleri mevcuttu. ‘Neden belediyemiz bünyesindeki atölyelerimizde kendi ekibimizle bu sistemi üretemeyelim?’ diye düşündüm. Bu düşüncemi arkadaşlarımızla paylaştım. Sağolsunlar, hemen harekete geçerek kısa sürede bu sistemi hazır hale getirdiler. Birçok belediyede var olan bu sistemi biz çok düşük maliyetle ürettik” dedi.

Başkan Ergin, “Piyasa fiyatlarının çok çok altında mal ettiğimiz dezenfektan tüneli yaparak her yerde aynı tedbiri almaya çalışacağız” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede kurulan pazar yerlerinin giriş çıkışlarına konulan konuşlandırılan tünelinden geçen ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı yapıldığını da kaydeden Belediye Başkanı Mesut Ergin, zor günlerden geçerken herkese daha fazla görev düştüğünü sözlerine ekledi.

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