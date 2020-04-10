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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ayvalık´ta vatandaşlardan yardımlaşma örneği

DHA

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesiir),(DHA)BALIKESIR'de, Ayvalık yerel inisiyatif, sağlık emekçileri ve tüm çalışanları, koronavirüs salgınına karşı harekete geçti. Salgın sürecinde dayanışmayı geliştirmek için evde bez maske ve siperlik üreten inisiyatif gönüllüleri, sadece Ayvalık değil Sındırgı, Kepsut ve Dursunbey´den gelen talepleri de karşıladı.  Ayvalık Yerel İnisiyatif,`Yaşamak ve yaşatmak için organize olalım´ sloganıyla 22 Mart tarihinde çalışmalara başlayarak, 18 gün içinde 350 adet siperlik, 200 adet bez maskeyi Ayvalık Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezlerinin...

Ayvalık´ta vatandaşlardan yardımlaşma örneği

<br>Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesiir),(DHA)BALIKESIR'de, Ayvalık yerel inisiyatif, sağlık emekçileri ve tüm çalışanları, koronavirüs salgınına karşı harekete geçti. Salgın sürecinde dayanışmayı geliştirmek için evde bez maske ve siperlik üreten inisiyatif gönüllüleri, sadece Ayvalık değil Sındırgı, Kepsut ve Dursunbey´den gelen talepleri de karşıladı. <br>Ayvalık Yerel İnisiyatif,`Yaşamak ve yaşatmak için organize olalım´ sloganıyla 22 Mart tarihinde çalışmalara başlayarak, 18 gün içinde 350 adet siperlik, 200 adet bez maskeyi Ayvalık Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezlerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık PTT Şubesi çalışanlarına ulaştırdı. 45 gönüllü ile malzeme temin eden, evde dikim ve üretim yapan, üretilenleri dağıtan grup üyeleri, Dursunbey ve Kepsut´tan talepte bulunan Aile Sağlığı Merkezlerini de geri çevirmedi. Onlara da bez maske ve siperlik ulaştırdı. Market ve kargo firmaları çalışanları ile mahalle muhtarlarına da maske ve siperlik dağıtan Ayvalık Yerel İnisiyatif, talepleri online form aracılığı ile topluyor. <br>'KENDİNİ KORU, TOPLUMU KORU´<br>Ayvalık Yerel İnisiyatiften yapılan açıklamada, `Korona salgını bir kez daha gösterdi ki sağlık da toplumsal bir durum. Her birimiz gerekli önlemleri almadıkça, hastalıktan korunamayız. Salgından daha hızlı ve daha yaygın bir dayanışmayla bir çok kaybın önüne geçebiliriz. Dayanışma ağı, mahalle meclisleri gönüllülerinden oluşur. Tüm kurumlar; Sağlık emekçilerini ve tüm çalışanları korunmak için yeterli önlemleri, hızla ve eksiksiz olarak alınmalıdır. Siz de dayanışmaya katılmak, üretmek ve malzeme temini için katkıda bulunmak isterseniz çalışma grubumuzla iletişime geçebilirsiniz. Mahalle iletişim grubuna dahil olmak için isim ve mahalle bilginizi whatsapp mesajı ile 0507 783 12 160532 668 28 64 numaralarına gönderebilirsiniz" denildi. <br>`ARAŞTIRDIK, DENEDİK, EVDE ENDÜSTRİYEL TASARIM YAPTIK'<br>Bir senedir mahalle meclislerinde dönüşüm etkinliğinden kültürel etkinlikler ve farklı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ayvalık Yerel İnisiyatifinden İlknur Kavlak, "Öncelikle araştırdık. Biz maske yapabilir miyiz, siperlik ihtiyaç olacak bunu nasıl yapabiliriz diye. Malzeme araştırdık, denedik. Çeşitli örnekler çıkardık, aslında biraz da endsütriyel tasarım yapmış olduk evlerde. Ulaştığımız nokta, sağlıkçı arkadaşlara verdiğimizde işlerini görecek iş çıkarmış olduk. Talepleri form yoluyla alıyoruz. Bez maske üreten ekibimiz modelleri sürekli güncelliyor. Farklı kumaş türleri ile çeşitli denemeler yapıyoruz. Yaptığımız teslimatlarda çok duygulu anlar yaşıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA<br>2020-04-10 15:04:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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