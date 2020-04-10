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Balikesir'de 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı

DHA

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde bulunan turistik Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerine özel araç girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına göre yasaklandı. Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs salgınından vatandaşların korunması için önlemler arttırılyor. Yazlıkçılar nedeniye yoğunluğun oluşturduğu Edremit Körfezi'nde bulunan turistik ilçelere özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı. Konuyla ilgili olarak Balıkesir...

Balikesir'de 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde bulunan turistik Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerine özel araç girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına göre yasaklandı.<br>Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs salgınından vatandaşların korunması için önlemler arttırılyor. Yazlıkçılar nedeniye yoğunluğun oluşturduğu Edremit Körfezi'nde bulunan turistik ilçelere özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı.<br>Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi ile Balıkesir ilimizde uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. Maddesi gereği ek kararlar alınmıştır. Bu günden itibaren, 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar günleri Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde yaşayan/ bulunan tüm vatandaşlarımız (ikamet edenler) hariç belirtilen ilçelerimize İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına göre özel araçlarla giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklanmıştır. Bu ilçelerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilçelerinde kalmaları esas olacaktır. Bu ilçelerimizde belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.  <br>Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. <br>Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen ilçelerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen ilçelerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. <br>Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. <br>Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı ilçelerde bulunması durumunda ilçeler arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir. <br>Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabilecektir."<br> DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-04-10 15:28:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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