Başhekim korona virüsüne yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başhekim korona virüsüne yakalandı

İHA

Başhekim korona virüsüne yakalandı

Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe’nin korona virüsü testi pozitif çıktı.
Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe’nin kendini iyi hissetmemesi neticesinde yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tedavisine başlanan Göktepe’nin testinin pozitif çıkmasının ardından eşi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe’nin de karantinaya alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma Emniyeti'nden 175 nci yıl klibi
YEREL HABERLER Bandırma Emniyeti'nden 175 nci yıl klibi
Başkan Cengiz emniyet teşkilatının polis haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Cengiz emniyet teşkilatının polis haftasını ...
(Görüntülü) Balıkesir'de 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balıkesir'de 4 ilçeye özel araç giriş ve ...
Polis, Ayvalık'a giriş çıkışa izin vermiyor Balıkesir’in körfez ilçelerinden Ayvalık’a özel araçlarla giriş-çıkışlar hafta sonu için yasaklandı
YEREL HABERLER Polis, Ayvalık'a giriş çıkışa izin ...
Turizmin gözdesi o ilçelere giriş çıkış yasağı geldi Ayvalık ve Edremit'in de olduğu turistik noktalara hafta sonu giriş çıkış yasağı getirildi
YEREL HABERLER Turizmin gözdesi o ilçelere giriş çıkış yasağı ...
İmamdan cenaze namazında sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER İmamdan cenaze namazında sosyal mesafe uyarısı
Balikesir'de 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
YEREL HABERLER Balikesir'de 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları ...
Ali Amca bağış yapabilmek için polis çağırdı Milli Dayanışma Kampanyasına 4 bin 500 TL bağış yaptı
YEREL HABERLER Ali Amca bağış yapabilmek için polis çağırdı Milli ...
Edremit Belediyesi'nden yazlıkçılara: Evinizde kalın, ihtiyaçlarınızı kapınıza getiriyoruz
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi'nden yazlıkçılara: Evinizde kalın, ...
Ayvalık´ta vatandaşlardan yardımlaşma örneği
YEREL HABERLER Ayvalık´ta vatandaşlardan yardımlaşma örneği
Ayvalık pazarının yeri 96 yıl sonra koronavirüs nedeniyle değişti
YEREL HABERLER Ayvalık pazarının yeri 96 yıl sonra koronavirüs ...
Polis Haftası kutlamalarına korona virüs engeli
YEREL HABERLER Polis Haftası kutlamalarına korona virüs engeli
Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi yasaklandı
YEREL HABERLER Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi ...
Bandırma'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtılıyor
YEREL HABERLER Bandırma'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtılıyor
Dağ yolları da kontrol altında
YEREL HABERLER Dağ yolları da kontrol altında
Burhaniye’de belediye ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu
YEREL HABERLER Burhaniye’de belediye ambulanslar için dezenfekte ...
Sındırgı'da yardım seferberliği
YEREL HABERLER Sındırgı'da yardım seferberliği
Ayvalık'ta pazarlara dezenfektan tüneli
YEREL HABERLER Ayvalık'ta pazarlara dezenfektan tüneli
Çuha çiçeğini izinsiz toplayana ceza
YEREL HABERLER Çuha çiçeğini izinsiz toplayana ceza
Hayırsever vatandaşların desteği sahiplerini buldu Bandırma'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Hayırsever vatandaşların desteği sahiplerini ...
Sokak hayvanlarına mama dağıtıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama dağıtıldı
(Özel) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri zor durumda Engelli öğretmenleri ve fizyoterapistler devletten yardım bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri zor ...
Sigara izmariti kamyoneti yaktı
YEREL HABERLER Sigara izmariti kamyoneti yaktı
Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin lira para cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X