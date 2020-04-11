Maske stokçusu yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri satışı yasak olan cerrahi maskeleri stoklayarak fahiş fiyata satan satıcıyı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Kovid19 salgınını fırsata çevirerek tıbbi malzeme satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde satışı yasak olduğu halde fahiş fiyatla maske sattığı bilgisi alınan K.S. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada; 5 bin adet cerrahi maske ile 2 bin adet eldiven ele geçirdi.. Ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında gerekli işlemlere başlanıldı.

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