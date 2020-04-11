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Balıkesir sessizliğe büründü Sokağa çıkma yasağına uyan Balıkesir'de şehir meydanı kuşların oldu

İHA

Balıkesir sessizliğe büründü Sokağa çıkma yasağına uyan Balıkesir'de şehir meydanı kuşların oldu

Korona virüsü salgını dolayısı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağına uyan Balıkesir'de şehir meydanı kuşlara kaldı. Sessizliğe bürünen şehirde, polislerin, zabıtaların ve sağlık görevlilerinden başka kimse sokaklarda yoktu.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan büyükşehirlerden birisi olan Balıkesir, sabah saatlerinden itibaren sessiz bir kent haline geldi. Yolda sadece polis, zabıta, sağlık görevlileri ve yetkililerden başka kimse olmayınca şehrin en işlek noktalarından birisi olan Ali Hikmet Paşa Meydanı da kuşlara kaldı. Kentte sokağa çıkma yasağına uyulurken, fırınların ekmek çıkardığı görüldü.
Şehrin ana yollarında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yolda seyreden az sayıda aracı durdurarak kontrol etti. Sokağa çıkma yasağı Balıkesir ve diğer büyükşehirlerde pazar gecesi 00.00'a kadar sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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