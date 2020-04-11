Balıkesir sessizliğe büründü

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<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'de, sokağa çıkma yasağının ardından, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü. <br>Balıkesir'in turistik Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri, sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü. Meydanlar kumrulara kalırken, sokaklarda polis ekipleri ve belediye temizlik işçileri haricinde kimse kalmadı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-04-11 11:52:29<br>

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