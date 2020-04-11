Sokağa çıkma yasağının ardından Sındırgı sokakları boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından KOVİD 19 tedbirleri kapsamında iki gün süreyle Balıkesir dahil olmak üzere 31 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından Sındırgı ilçesinde işlek cadde ve meydanlar yerini köpek havlaması ve kuş seslerine bıraktı. Meydanın bekçisi ise belediye binasının üzerinde bulunan leylekler oldu. Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans, Vefa ekipleri haricinde araç görülmemesi ve vatandaşların evlerinde kalmaları yasağa uyduklarını gösterdi. Ekmek fırınları ise Vefa ekipleri iş birliğiyle evlere ve sokaklara servis yaptı. Sındırgı’nın sakin hali havadan drone ile görüntülendi.

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