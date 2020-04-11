Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

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Balıkesir’in İvrindi ilçesinde İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi emekli öğretmen Mehmet Başaran korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Uzun yıllar Türk EğitimSen Bandırma İlçe Başkanlığı da yaptığı öğrenilen Başaran’ın hayatını kaybetmesi eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı.



Bandırma’da uzun yıllar Türk EğitimSen İlçe Başkanlığı görevini yürüttükten sonra İvrindi’ye taşınan emekli öğretmen Mehmet Başaran korona virüs teşhisiyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki gündür Balıkesir’de hastanede tedavi gördüğü öğrenilen ve kronik şeker hastası olduğu belirtilen Mehmet Başaran’ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. İvrindi’de İYİ Parti İlçe Başkanlığında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev de yapan Mehmet Başaran’ın yakınlarının da karantinaya alındığı öğrenildi.

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