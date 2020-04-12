Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu taşırken yakalandı Hız motoru ile uyuşturucu sevkıyatına 1 gözaltı

Balıkesir'de jandarma, İzmir'den Ayvalık ilçesine hız motoru ile uyuşturucu madde getiren bir kişiyi kontrol noktasında yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca B.D.A. isimli şahsın İzmir'in Dikili ilçesinden uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ederek Ayvalık'ta satacağı ihbarı aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince fiziki takip yapılarak şüpheli şahıs yönetimindeki motosiklet ile İzmir ilinden Ayvalık istikametine seyir halinde iken Altınova Mahallesi Madra yol kontrol noktasında durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararıyla B.D.A isimli şahısın üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde fişek tabir edilen 48 adet esrar paketi, 1 kelebek bıçak, 1 tablet hap ve 395 TL. ele geçirildi. Ayrıca şahsa Trafik Kanunu ihlali sebebiyle 4 bin 470 TL, sokağa çıkma yasağı genelgesine aykırı davranıştan 3 bin 150 TL idari para cezaları kesildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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