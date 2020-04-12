Polisi gören küçük kardeşler, taşların arkasına saklandı

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/SINDIRGI(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde evlerinin önünde oynayan kardeş olan iki çocuk, polis aracını görünce taşların arkasına saklandı. Durumu fark eden polisler, çocukların yanına giderek, polisin kendileri için çalıştığını, korkmamalarını, kötülerin peşinde olduklarını söyleyerek, çikolata verdi.<br>Sındırgı ilçesinde Vefa Sosyal Destek görevinden dönen polis ekibi, evlerinin önüne taştarı dizerek oynayan iki çocuktan Mete´nin, kendilerini görünce korkarak taşın arkasına saklandığını gördü. Polisler, çocukların yanına giderek sosyal mesafe çerçevesinde kısa bir sohbet edip, çikolata ikram etti. Çocuklara kendilerinden korkmamalarını söyleyip, onlar için çalıştıklarını belirten polisler, kötü niyetli kişilerin peşinde olduklarını anlattı. Polis ekibi, daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki çalışmasına devam etti.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Sındırgı Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-04-12 17:57:25<br>

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