Gömeç’te sokak hayvanları, kaplumbağa ve kuşlara polis şefkati

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, sokak hayvanlarıyla, yabani güvercinlerin karınlarını polis memurları doyurdu.

Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki polis memurları kendi ceplerinden topladıkları paralarla ilçede başıboş dolaşan kediköpeklere kuru mama alarak dağıtarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Bununla yetinmeyen polis memurları Gömeç Meydanı’nda normal günlerde vatandaşların ve esnafların besledikleri yabani güvercinleri de unutmadı.

İki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında aç olan kuşlara yem alan polis memurları günde üç kez bu yemlerle güvercinleri de doyurdu.

Sokakta gezen kaplumbağaları bile doyuran polis memurlarının sokak hayvanlarına yönelik tamamen kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirdikleri örnek davranış, olanı biteni evlerinin balkonundan izleyen vatandaşlarca da takdir ve memnuniyetle karşılandı.

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