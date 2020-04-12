Boşalan sahillerde kalan kuşlara polisler sahip çıktı Polisler iki gün boyunca sahildeki kuşları beslediler

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde turizm beldelerindeki sahillerde sokağa çıkma yasağı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sahip çıktı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilince Akçay ve civarında sahillerde yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlara polis ekipleri sahip çıktı. Polis ekipleri İki gün boyunca sahilde toplanan kuşlara düzenli olarak yem verdiler. Ekipler sokağa çıkma yasağının sürdüğü süre boyunca da yem verme faaliyetlerine devam edecek.

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