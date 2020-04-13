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AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: “Kamu kaynaklarını, yetimin hakkını, Edremit’in malını mülkünü çarçur etmeyiniz.” “İhtiyaç sahiblerine gıda dağıtmak yerine yandaşlarına ideolojik gazeteleri dağıttı”

İHA

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: “Kamu kaynaklarını, yetimin hakkını, Edremit’in malını mülkünü çarçur etmeyiniz.” “İhtiyaç sahiblerine gıda dağıtmak yerine yandaşlarına ideolojik gazeteleri dağıttı”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Ak Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, CHP'li ilçe belediyesini garip gurebaya gıda kolisi götürmek yerine yandaşlarına ideolojik gazete dağıttığı açıklamasını yaptı.
Umutlu açıklamasında CHP’li Edremit Belediyesinin yiyecek dağıtmak yerine belirli gazeteleri dağıttığını ifade ederek “Halka yiyecek dağıtmak yerine yada yerel gazetelere destek olmak yerine belirli bir kesime hizmet eden gazete dağıtıldı” dedi.
Umutlu, Türkiye’nin yurt dışına gönderdiği yardımlara değinerek “Korona salgının başladığı ilk günden bugüne kadar devletmillet el birliğiyle örnek bir mücadele sergiliyoruz. Türkiye’den yardım talebinde bulunan İngiltere, İtalya, İspanya dahil 88 ülkenin neredeyse tamamına yardım göndererek Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tüm dünyaya örnek oluyoruz.” dedi.
Ekrem Umutlu, sağlık personelinin cansiperane çalışmalarına da değinerek “Canını hiçe sayarak, evladından ayrı kalarak, gece gündüz demeden halkımıza şifa dağıtan her bir sağlıkçımız bu süreçte birer kahramana dönüşmüştür. Tüm sağlıkçılarımız Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözüne layık olmuştur”dedi.
AK Parti teşkilatlarının halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Umutlu “Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları gereği, salgın boyunca gece gündüz halkımızın hizmetindeyiz. Başta yaşlılarımız olmak üzere tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, il başkanımız, il, ilçe, mahalle yönetimlerimiz, kadın ve gençlik kollarımızla büyük bir özveriyle çalışıyoruz ve çalışacağız.”dedi.
Edremit Belediyesi’nin paralarının çarçur edildiğinin altını çizen Umutlu “Ülkemiz ve tüm dünya çok zor günlerden geçiyor. Bu dönemde kamu kaynakları israf edilmemeli, halkımızın her türlü ihtiyacının giderilmesi için verimli kullanılması gerekir. Gelin görün ki bizim Edremit Belediyesi’ni yönetemeyen zihniyet gene absürt şeyler yapmaya başladı. Halka yiyecek dağıtmak yerine ideolojik gazeteler dağıttı. Bu gazetelerin hangi amaçla yayın yaptıklarını bir kenara bırakıyor ve demokrasi dışı, taraflı, yanlı bu davranışı kınıyoruz. Buradan Edremit’i yönetemeyen yöneticilere sesleniyoruz “Kamu kaynaklarını, yetimin hakkını, Edremit’in malını mülkünü çarçur etmeyiniz.”dedi
Edremit Beldiyesi’nin yerel basına sırtını döndüğünü ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Umutlu, “Yerel basın mensuplarımız bu salgın günlerinde halkımıza en doğru bilgiyi ulaştırmak için canla başla çalışıyor. Tüm halkımız adına Edremit’in ve Balıkesir’imizin yerel basın mensuplarına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar Edremit’in ve Balıkesir’in yerel basınına destek olmayı aklına bile getirmeyen, basın emekçilerinin sıkıntılarını çözmede destek olmayanların Korkusuz ve Sözcü gazetelerine ödedikleri paraları halkımızın takdirlerine bırakıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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