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Leylekler, Sındırgı Belediye binası çatışındaki yuvalarına geldi

DHA

Necip KARATUNA/SINDIRGI(Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Sındırgı ilçesine havaların ısınmasıyla beraber leylekler gelmeye başladı. Sındırgı ilçesinde, belediye binasının çatısında yer alan yuvalara bu yıl da leylekler geldi. Sındırgı'da, ilçenin simgesi haline gelen leyleklere ve doğal yaşama ayrı bir önem veriliyor. Eski belediye binasının yıkılarak yeniden yapılması için çatıdaki leyleklerin uçması beklenmiş, bu nedenle yıkım gecikmişti. Leylekler uçunca bina yıkılarak yeniden yapılmıştı. Eski binanın çatısındaki leylek yuvası da 2015 yılında yeni binanın çatısına kondu. Göç sırasında da...

Leylekler, Sındırgı Belediye binası çatışındaki yuvalarına geldi

<br>Necip KARATUNA/SINDIRGI(Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Sındırgı ilçesine havaların ısınmasıyla beraber leylekler gelmeye başladı.<br>Sındırgı ilçesinde, belediye binasının çatısında yer alan yuvalara bu yıl da leylekler geldi. Sındırgı'da, ilçenin simgesi haline gelen leyleklere ve doğal yaşama ayrı bir önem veriliyor. Eski belediye binasının yıkılarak yeniden yapılması için çatıdaki leyleklerin uçması beklenmiş, bu nedenle yıkım gecikmişti. Leylekler uçunca bina yıkılarak yeniden yapılmıştı. Eski binanın çatısındaki leylek yuvası da 2015 yılında yeni binanın çatısına kondu. Göç sırasında da leylekler yeni yapılan belediye binası üzerindeki çatıda bulunan yuvalarına geldi. <br>Leyleklere ve doğal yaşama saygısıyla takdir toplayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı´nın şehir logosunun üzerinde bulunan leyleğimiz bu yıl da geldi. Yani Sındırgı Belediyesi'nin asıl sahibi geldi. 1960´lı yıllardan beri eski binada var olan ve yeni belediye binası yapılınca da, Türkiye´nin tek leylek yuvalı projesi belediyemize leyleğimiz geldi" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Sındırgı Necip KARATUNA<br>2020-04-13 16:41:33<br>

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