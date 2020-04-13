BAÜN’den sağlık çalışanlarına konaklama jesti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Burhaniye Kaymakamlığının talebi üzerine üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Oteli’ni sağlık personelinin kullanımına sundu. Rektör Kuş sağlık çalışanlarına koronavirüsle mücadele kapsamında emeği geçen sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki uygulama oteli sağlık çalışanlarının kullanımına tahsis edildi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş uygulama otelinde sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak konaklayacağını bildirdi. Rektör Kuş, “Burhaniye Kaymakamlığımızın talebi üzerine, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz bünyesindeki otelde sağlık çalışanlarımız kalabilmektedir. Buradan bir kez daha bütün sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor, bu zor günlerde Balıkesir Üniversitesi olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

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