Edremit’te AK Parti maske dağıttı

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AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli muhtelif ana arterler ile kapalı pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan bin adet dezenfektan ve 5 bin adet maske, ilçede kurulan pazar yerine alışveriş yapmak için sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlara ve pazarcı esnafına AK Parti yönetim kadın ve gençlik kolları görevlilerince dağıtıldı.

Vatandaşlar, devletin aldığı tüm önlemleri yerinde gördüklerini belirterek memnuniyetlerini ifade ederken, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu başta olmak üzere katkısı ve dağıtılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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