(Özel) Balıkesirli şoför esnafı tek yürek oldu: “Zarar etsek de işimizin başındayız” Taksi dolmuş esnafından ahde vefa Toplu taşıma esnafı mazot desteği bekliyor

Balıkesirli taksi dolmuş esnafı, Covid19 salgını nedeniyle iş yapmakta zorlanırken büyük bir vefa örneği göstererek vatandaşların mağdur olmaması için görevlerine devam ediyor.

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin zor günler geçiren taksi dolmuş esnafının sıkıntılı günlerde görevlerine devam ettiklerini söyledi. Başkan Rıza Tekin, ayrıca devletten toplu taşıma esnafına mazot desteği verilmesi konusunda taleplerini iletti.

Yeni tip korona virüsü olan Covid19’dan korunma tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının yolcu ve sefer sayılarının azaltılması esnafı zor durumda bıraktı. Ancak Balıkesirli dolmuş taksi işletmecileri zarar etmelerine rağmen evden çıkmakta zorunlu olan vatandaşların ulaşımını sağlamak için görevlerine ara vermeden devam ediyor. Dolmuş taksi esnafı özelinde tüm toplu taşıma araçlarına devletten mazot desteği verilmesini isteyen oda başkanı Rıza Tekin, zarar etmelerine karşın işlerinin başında olan esnafı ziyaret ederek teşekkürlerini sundu.



“Şoför esnafı korona virüs krizine borçlu yakalandı”

Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, taksi dolmuş esnafı özelinde toplu taşıma işiyle uğraşanların yaşadığı mağduriyeti anlatarak, “Ülkemizin geçirdiği bu zor süreçten bir an önce kurtulmamız için dua ediyoruz. Tüm esnafımızın bu süreçte büyük sıkıntıları var. Ama şoför esnafı bu krize borçlu yakalandı. Daha önce yaptığımız dönüşümlerde toplu taşıma esnafımız araçlarını yeniledi, kredilerimiz devam ediyor. Servisçi esnafımız öğrenci servis aracı yaşı 12’ye düştüğünden dolayı kredilerle araba aldı. Bilindiği gibi okulların kapanmasıyla servisçilerimiz şu anda çalışmıyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu açıkladı geçen hafta; şehir içi toplu taşıma oranı yüzde 83 oranında azalmış. Biz de bu azalamadan aynı oranda mağdur olduk” diye konuştu.



“Esnafımız zamanında kazandık şimdi işimize devam edeceğiz diyor”

Tekin, zarar etmelerine rağmen vatandaşların mağdur olmaması için işlerinin başında olan esnafa teşekkür de ederek, “Esnafımızla en son yaptığımız toplantıda; esnafımızın açıkça bize belirttiği ve bizim de çok hoşumuza giden bir durum oldu. 'Yıllardır bu hatlardan para kazandık, elimizden gelen geldiği kadar bu süreci aynı şekilde çalışarak götüreceğiz' dedi esnafımız. Biz de bundan çok mutlu olduk. Devletimizden özellikle toplu taşıma ve servis esnafına bir destek bekliyoruz. Bu süreci en kısa zamanda atlatmak istiyoruz. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.



“Özel bankalardan istediğimiz desteği bulamadık”

Devlet bankalarından yaşanan süreçte kredilerinin ötelenmesi konusunda gördükleri desteği özel bankalardan görmediklerini kaydeden Rıza Tekin, “Devlet bankalarından esnafımız kredilerini öteledi. Bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Ama özel bankalardan istediğimiz desteği bulamadık. Faiz oranları yine aynı şekilde kalan taksitler üzerinden faiz alıp veriyorlar. Devletimizden özel bankalara biraz daha bu konuda duyarlı olmalarını talep etmesini istiyoruz. Özel bankalardan istediğimizi alamadık bu süreçte” dedi.



Taksi dolmuş esnafı: “Biz çalışmazsak vatandaş nasıl gelip gidecek”

Taksi dolmuş hatlarında gerek şoför olarak çalışan, gerekse araç sahipleri de yaşadıkları sıkıntı ve vatandaşlara verdikleri hizmetin önemine ilişkin duygularını ifade ettiler. Dolmuş taksi hattında şoför olarak çalışan Kamil Agat, “Bir şoför olarak çalışıyorum. Şu anda durumlar çok kötü. Yani dört yolcu alabiliyoruz toplam zaten araçlara yasal olarak. Ama o yolcuyu da bulabilmek zor. Zaten günde ikişer araç çalışıyoruz. İki araç saat 13.00’e kadar, iki araç da 13.00’ten sonra çalışıyor. Ona rağmen hasılatlarımız çok düşük şu anda. Bununla ilgili devletimiz mazot desteği verebilir bize. Şu anda en önemli şey o, mazot parasını bile çıkaramıyoruz” diye konuştu.

Yine şoför olarak çalışan Metin Akdişoğlu da, “Şoförüm, boş gidiyoruz, boş geliyoruz. Görüldüğü gibi araba boş, 25 dakikadır bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Devletten biraz destek, yardım; hiç olmazsa dolmuş taksilere biraz destek çıkması lazım. Ben şoför olarak çalışıyorum. Çoğu arkadaşı işten çıkardılar, işsiz. 15 günde 4 gün çalıştım. 4 günün parası kimi kurtarır siz hesaplayın. 15 günlük 250 lira para alacağım” ifadelerini kullandı.

Taksi dolmuş esnafı Murat Karakaya da vatandaşa hizmet için her türlü zorluğa rağmen çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Çalışmaya devam ediyoruz, olduğu yere kadar. Allah bereket versin, Allah bu günlerimizi aratmasın, Allah önce sağlık versin. İş her zaman olur. Araba kendimizin. Hatlarda araba sayılarını azalttık, öyle çalışıyoruz. İşler kurtarmasa bile çalışmak zorundayız. Vatandaş nasıl gelipgidecek biz çalışmazsak? Sokağa çıkanlar mağdur olmasın diye belirli saatlere kadar çalışıyoruz” dedi.

Arif Dağ ise devletten destek beklediklerini ifade ederek, “Şoförlük yapıyorum dolmuş taksilerde. İşlerimiz çok bozuk. Ama biz çıkmasak halkımızı, vatandaşımızı kim taşıyacak. Mecbur geliyoruz halkımızı taşımak için mağdur kalmamaları için. Gerekirse 12 kişiyle gidiyoruz. Zaten 4 kişiden fazla yolcu almıyoruz. Boş gidip, boş geliyoruz ya da 1 kişi 2 kişi oluyor. Ama vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Devletimizden de destek bekliyoruz dolmuş taksi ve sarı taksi camiasına” ifadelerini kullandı.

