Başkan Yılmaz’dan öğrencilere basketbol sözü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına sosyal medyadan yanıt veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, virüs tedbirleri sona erip okullar açıldığında şehirdeki herhangi bir liseye giderek öğrencilerle basketbol oynayacağının sözünü verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un koronavirüs tedbirlerinin sona ermesi ile birlikte hayalinin herhangi bir lisenin penceresinden öğrencilerle birlikte ıslık çalmak olduğunu belirten sosyal medya paylaşımına karşılık Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da sosyal medya üzerinden okullar açılınca şehirdeki herhangi bir liseye giderek öğrencilerle basketbol oynayacağının sözünü verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide “Hayal ediyor, inanıyor ve Bakanımız @ziyaselcuk 'un başlattığı bu girişime ben de katılıyorum. Okullar açılınca bir liseye giderek öğrencilerimizle basketbol oynayacağım” ifadelerini kullandı.

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