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Edremit'te kaza: 1 yaralı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, kadın sürücüyü sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edremit'te kaza: 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, kadın sürücüyü sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Zeytinli kavşağı ışıklarda meydana geldi. Seda Kağan idaresindeki 10 ABE 372 plakalı otomobil dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen Oğuz Kocaer idaresindeki 10 AZ 466 plakalı araca çarptıktan sonra ters döndü. Araçta sıkışan sürücü Seda K. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinden sonra sürücü hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

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