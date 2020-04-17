Erdek'te ilk korona virüs ölümü

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde korona virüs tedavisi gören yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kalp yetmezliği sebebiyle geçtiğimiz günlerde Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 72 yaşındaki Huriye Heper’e yapılan testlerde korona virüs teşhisi konulmuştu. Bu gelişme üzerine Huriye Heper’in oğlu Hamit Heper, sosyal medya hesabından, annelerinin yoğun bakımda tutulduğunu, korona virüsünün muhtemelen hastaneden bulaşmış olabileceğini belirterek, kendilerinin de karantina altında tutulduğu bilgisini paylaştı. 72 yaşındaki yaşlı kadın bu sabah hayatını kaybetti. Bununla birlikte Erdek’te korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk hasta Huriye Heper oldu.

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