Alışveriş yapanlar sosyal mesafeye uymadı Yasak öncesi pazarlarda sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağına saatler kala Balıkesirliler pazar yerlerine akın etti. Pazar yerinde alışveriş yapanların maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafe kurallarına ise uyulmadığı görüldü.

Balıkesir Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Ayhan Baydan sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların bir önceki yasakta yaşanan izdihamı yapmadıklarını söyleyerek, sebze ve meyve sıkıntısının bulunmadığını ifade etti. Oda başkanı sosyal mesafe konusunda müşterilerini sürekli uyardıklarını da hatırlatarak, yoğunlukta bazen sosyal mesafe kuralına uyulmadığını kaydetti.

Balıkesir’de sokağa çıkma yasağı öncesinde pazar yerlerine yoğun ilgi oldu. Vatandaşlar kurulan daimi pazara kontrollü şekilde giriş yaptı. Pazar girişine kurulan kontrol noktalarında özel güvenlik maske kontrolü yaptı. Maskesi olmayanlara maske dağıtan görevliler sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı öncesinde alışverişlerini yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Pazarcı esnafı sık sık vatandaşları mesafeyi koruma noktasında uyarılarda bulundu.



“Bu yasakta sıkıntı yaşanmadı”

Balıkesir Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Ayhan Baydan yaptığı açıklamada, “Geçen haftaki yasakta vatandaş biraz sıkıntı çekti ama bu hafta yasak erken açıklandığından dolayı gayet rahat. Herkes alışverişini normal olarak yapıyor şu anda. Yani vatandaşlar iki günlük alışverişini; sebzesini, meyvesini, zeytinini, peynirini alıp iki gün daha istirahate çekileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.



“Meyve ve sebze sıkıntısı yok”

Sokağa çıkma yasağı olduğu günler pazarların kurulmayacağını da belirten Ayhan Baydan, “Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde cumartesi pazarımız var. Büyük bir pazar ama Balıkesir’de bizim haftanın hemen her gününde iki tane pazarımız olduğundan dolayı vatandaşların pek sebze ve meyvede zorluk çekeceklerini tahmin etmiyorum. Cumartesi pazarına çıkan arkadaşların bazısı tabi ki ister istemez bundan etkilenecek ama şunu da düşünmek lazım Türkiye’de 500 bin iş yerinin kapalı olması, tuhafiyenin hiç çıkmaması gibi şeyleri düşündükten sonra bizim Türkiye genelinde sebze ve meyvede sıkıntı olacağını düşünmüyorum ve şu anda sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.



“Sosyal mesafe korunmaya çalışılıyor”

Pazar yerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyma çabasında olmasına rağmen bunun uygulanmadığını söyleyen Ayhan Baydan, “Şu anda sosyal mesafeye uyan arkadaşlarımız çok fazla. İster istemez, istisnalar kaideyi bozmaz birkaç kişi var ama çok yoğunluk olduğundan dolayı bazen sosyal mesafeyi koruyamadıklarından bunlar da ikaz ediliyor” dedi.

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