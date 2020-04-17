Manyas’ta araç çıkışları sıkılaştırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu çevre ilçelere araç çıkışlarında kontrollerin sıklaştırılması kararı aldı.

Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüsü salgın hastalığı kapsamında belirli zaman aralıklarında ManyasGönen ve ManyasBandırmaSusurluk ana yolları çift yönlü olarak zaruri olmayan seyahatlere kapatılacağı açıklandı. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya" Amacın korona virüs salgınına karşın önlemleri layıkıyla uygulayabilmek, güvenlik güçlerimiz belirli saatler de ilçe çıkışlarında kontrollerini sürdürerek mantıklı bir mazereti olmayan vatandaşlarımızı ikna yolu ile çıkışlarının önüne geçmektedirler. Zaruri olmadığı sürece vatandaşlarımız lütfen ilçe dışına çıkmasınlar ki önlemler konusunda ki başarımız artsın” şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.